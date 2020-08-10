Посольство РФ не получало данных о задержании россиян на протестах в Белоруссии
Пресс-секретарь посольства России в Белоруссии Алексей Маскалев заявил, что дипломаты пока не получали официальных уведомлений о наличии россиян среди задержанных граждан во время протестов в республике. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Пока уведомлений не получали», — сказал Маскалев.
Он добавил, что сотрудники посольства еще уточняют данные и выясняют все обстоятельства.
Днем ранее стало известно о задержании в Минске российских журналистов телеканала «Дождь», позже их освободили.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По первым данным экзитполов, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набирает 79,7%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
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