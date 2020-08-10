По фактам массовых протестов в Белоруссии возбудили уголовные дела

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Глава СК Белоруссии Иван Носкевич заявил, что в республике возбудили уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении белорусской милиции. Об этом сообщает РИА «Новости».

»Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью», — рассказал он.

По словам Носкевича, пострадали десятки милиционеров, на данный момент на местах происшествий работают следователи. Изъяты записи камер видеонаблюдения, устанавливаются лица, причастные к беспорядкам.

Возбуждены уголовные дела по организации массовых беспорядков и участия в них по статье 293 УК Белоруссии. Максимальная санкция за нарушение этой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По первым данным экзитполов, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набирает 79,7%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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