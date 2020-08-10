Число положительных анализов на COVID-19 в мире превысило 20 млн

За время пандемии положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили свыше 20 млн человек по всему миру. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

При этом от инфекции излечились 12 897 813 пациентов, а жертвами COVID-19 стали почти 734 тыс. граждан.

Среди активных случаев заболевания, которых насчитывается 6 391 228 человек, в тяжелом состоянии находятся 64 666 пациентов.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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