Синоптики предупредили о приходе шторма «Чанми» в два региона РФ

Синоптики Примгидромета предупредили два российских региона о приходе шторма «Чанми». Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, зародившийся над акваторией Филиппинского моря тропический шторм заденет Приморье во вторник, 11 августа, а на следующий день Сахалин.

Метеорологи отметили, что природная стихия окажет незначительное влияние на регионы.

Глава Примгидромета Борис Кубай добавил, что из-за энергетической слабости «Чанми» не сможет обрушить на Приморье такое количество дождей», как предыдущий тайфун «Хагупит», который принес с собой выпадение 80% нормы дождей в Приморском крае.

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