Автозак наехал на толпу протестующих в Минске

В Минске возле станции метро «Немига» автозак протаранил толпу протестующих. Об этом сообщает Nexta.

На место инцидента, по данным СМИ, прибыло три бригады скорой помощи.

Задержания в центре города продолжаются. Правоохранительные органы применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих. К месту столкновений прибыли подразделения внутренних войск страны. Туда также проследовали порядка 20 машин скорой помощи.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По первым данным exit poll, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набирает 79,7%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.

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