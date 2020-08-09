Юриста Михаила Барщевского обвинили в изнасиловании

Заслуженного юриста России и полномочного представителя правительства в высших судебных инстанциях Михаила Барщевского обвинили в изнасиловании. Соответствующий пост на своей странице в Facebook разместила Елена Радаева.

По словам женщины, инцидент случился в 2011 году. Радаева заявила, что тогда она обратилась к Барщевскому за помощью, поскольку в отношении нее хотели открыть незаконное уголовное дело. Ей грозило до десяти лет тюрьмы.

По утверждению Радаевой, Барщевский воспользовался ее отчаянием и принудил женщину заняться с ним сексом.

«(Он) причинял во время секса мне сильную боль. Заставил заниматься неприемлемыми для меня видами секса. Что было для меня абсолютно недопустимо и привело в дальнейшем к попытке суицида и депрессии, от которой я лечилась шесть лет. Он принуждал меня к групповому сексу», — написала Радаева.

Женщина сообщила, что общение с юристом еще какое-то время продолжалось под его давлением, однако потом она «бросила его». При этом Барщевский якобы поспособствовал возбуждению против нее уголовного дела. Однако через четыре года оно было закрыто. Как рассказала Радаева, это произошло из-за «отсутствия состава преступления».

«Я прошла все круги ада из-за этого дела, потеряла двухкомнатную квартиру в Москве, купленную на свои деньги, и многомиллионный контракт с корпорацией Роснано. Я дважды обращалась в полицию, мне отказали в возбуждении уголовного дела», — рассказала Радаева.

Она также заявила, что готова пройти детектор лжи.

Кроме того, женщина выложила фото переписки с дочерью Барщевского — Наталией. Из сообщений следует, что та не отрицает связь отца с Радаевой.