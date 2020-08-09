Прилетевших в Осло спустя минуту после введения карантина отправили в изоляцию

С полуночи 8 августа Норвегия объявила переход Франции в «красную зону» из-за опасности заражения коронавирусом.

В связи с этим, всех 158 пассажиров самолета из Ниццы, который приземлился в аэропорту Осло в 0.01 8 августа, отправили на карантин. Об этом сообщила радиостанция RFI.

Представитель Минздрава Норвегии Элизабет Йохансен сказала, что пассажиры могут провести ближайшие 10 дней в изоляции дома. В гостинице или аэропорту им оставаться необязательно.

По данным радиостанции, норвежские власти несколько часов решали судьбу пассажиров рейса Ницца — Осло. СМИ сообщали, что пассажиры начали аплодировать пилоту, когда он успел посадить самолет в полночь, хотя рейс должен был прибыть в 0.10.

5 августа Норвегия в связи с ситуацией с коронавирусом перевела в «красную зону» Францию, Монако, Чехию и Швейцарию из-за превышения индекса заражения. В данных странах выявляют более 20 случаев COVID-19 на 100 тыс. населения ежесуточно на протяжении двух последних недель.

Всего в мире число зараженных превышает 19 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тыс. человек.