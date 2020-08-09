В Челябинске тополиная моль атаковала квартиры горожан

Челябинск атаковала тополиная моль, передает телеканал ТВЦ.

По его данным, не спасают ни москитные сетки, ни химические препараты.

Насекомые сидят в швах и на стыках домов. Особенно тяжело приходится жителям квартир на первых этажах.

По словам экологов, всплеск активности тополиной моли спровоцирован жаркой погодой. А решение вопроса, по их мнению, лежит на поверхности — нужно срубить тополя в городе.