Российские авиакомпании возобновят рейсы на турецкие курорты

В понедельник, 10 августа, авиакомпании России и Турции возобновляют полеты в ряд курортных турецких городов. Об этом сообщает сайт Росавиации.

Отмечается, что в этот день будет расширена программа международных полетов.

«10 августа возобновляются полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью», — указано в сообщении.

Росавиация рекомендует уточнять заявленное расписание авиакомпаний, а также время и дату выполнения рейсов у перевозчиков.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией. С этого дня начались авиарейсы только в Анкару и Стамбул.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Турции заявили, что не будут повышать цены на отдых в этом сезоне

— В Турции рассказали о правилах въезда туристов в условиях пандемии COVID-19