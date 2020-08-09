Главред «Дождя»: канал направил документы на аккредитацию для работы в Минске еще в июне

Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, корреспонденты которого были задержаны в Минске в воскресенье, 9 августа, уведомил, что СМИ направляло документы на аккредитацию для работы еще в июне, передает ТАСС.

По его словам, телеканал подал все необходимые для аккредитации документы еще 15 июня.

«В ожидании ее подтверждения наши корреспонденты работали в Минске», — сказал Дзядко.

Он отметил, что после подачи документов в Минске подтвердили их получение. При этом с 15 июня телеканал просил ответ об аккредитации «почти каждый день», заявил Дзядко.

Ранее Telegram-канал «Дождя» сообщил о задержании двух корреспондентов и оператора в Белоруссии.

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