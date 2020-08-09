В Калужской области разбился пилот при посадке легкомоторного самолета
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В Калужской области при жесткой посадке погиб пилот легкомоторного самолета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных службах региона.
Происшествие произошло в аэропорту «Кудиново» в Малоярославецком районе области.
В результате жесткой посадки пилот самолета погиб. Обстоятельства происшествия выясняются.
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