В Омске горят два жилых дома и надворные постройки

В Омске произошло возгорание двух частных жилых домов и надворных построек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

«Поступило сообщение о пожаре в Омске по адресу: 4-я Тюкалинская улица, жилой дом, надворные постройки», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что на момент прибытия спасателей горели два частных дома и надворные постройки.

По предварительной информации площадь пожара составляет 400 кв. м.

В МЧС предупреждают о существующей угрозе перехода огня на соседние строения. Очевидцы утверждают, что в домах в момент возгорания никого не было.

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