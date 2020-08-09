В Омске горят два жилых дома и надворные постройки
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В Омске произошло возгорание двух частных жилых домов и надворных построек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
«Поступило сообщение о пожаре в Омске по адресу: 4-я Тюкалинская улица, жилой дом, надворные постройки», — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что на момент прибытия спасателей горели два частных дома и надворные постройки.
По предварительной информации площадь пожара составляет 400 кв. м.
В МЧС предупреждают о существующей угрозе перехода огня на соседние строения. Очевидцы утверждают, что в домах в момент возгорания никого не было.
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