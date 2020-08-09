83-летний житель Кабардино-Балкарии покорил Эверест

83-летний житель Кабардино-Балкарии Рамазан Джаппуев покорил Эверест, пишет ТАСС.

Мужчина поднялся на восточную вершину горы вместе с сыном и дочерью. Сейчас семья уже спускается вниз.

Изначально Джаппуев должен был подняться на Эверест 24 июня, но восхождение отложили из-за погоды.

Мужчина — один из первопроходцев, строивших первые туристические и инфраструктурные объекты около горы. Свое восхождение он посвятил коллегам.