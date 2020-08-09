Власти Ливана не надеются найти живых людей под завалами в Бейруте

Власти Ливана больше не надеются найти живых людей под завалами в Бейруте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС России.

«Представители Минобороны Ливана, как принимающая сторона, официально заявили, что больше не ожидают найти живых людей под завалами», — заявили в ведомстве.

Ранее российские спасатели объявили о завершении поисково-спасательной операции на месте взрыва в порту Бейрута.

Спасатели МЧС прибыли в Ливан 5 августа. Они оказывали помощь пострадавши от взрыва в порту Бейрута и участвовали в поисково-спасательной операции. За время работ спасатели извлекли из-под завалов тела шести человек.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число пострадавших в протестах в Бейруте превысило 230

— Российские спасатели завершили работы на месте взрыва в Бейруте

— Глава Ливана: международное расследование взрыва в Бейруте — это потеря времени