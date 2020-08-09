В Белоруссию по фальшивым документам пытались въехать 170 человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в страну по фальшивым документам пытались въехать 170 граждан. Об этом сообщает «БелТа».

«Или фальшивые визы показывали, или вообще не могли объяснить, чего едут. Поэтому на границе контроль очень серьезный», — рассказал он.

Глава республики отметил, что на российско-белорусской границе также был усилен контроль «в связи с последними событиями».

Лукашенко добавил, что на границе России и Белоруссии также были люди, которых не пустили в страну.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Киев заявил, что задержанные причастны к террористической деятельности на территории Украины и попросили выдать их для привлечения к ответственности.

Лукашенко пообещал выдать россиян, если Украина докажет их виновность.

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