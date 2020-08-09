В Москве участник свадебного кортежа открыл стрельбу из пистолета
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Участник свадебного кортежа открыл стрельбу из травматического пистолета на Староволынской улице в Москве. Об этом сообщает РЕН со ссылкой на столичный главк полиции.
Инцидент произошел 8 августа. Мужчина произвел множественные выстрелы вверх, никто не пострадал.
Правоохранители задержали нарушителя, им оказался 24-летний безработный. Полицейские изъяли оружие и семь гильз.
По факту произошедшего проводится проверка.
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