В Иркутской области прогнозируют подтопления из-за подъема воды в реке Китой
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Спасатели прогнозируют подтопления в Иркутской области из-за подъема воды в реке Китой. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.
Так, 9 и 10 августа на реке Китой у поселка Раздолье ожидается повышение уровня воды до 240-290 см при критической отметке в 280 см.
Отмечается, что работники МЧС России по Иркутской области, Усольский и Ангарский пожарно-спасательные гарнизоны переведены в режим повышенной готовности. Организован постоянный мониторинг уровня воды, население информируют о ситуации.
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