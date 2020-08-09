Свыше 700 человек пострадали в ходе акций протеста в Бейруте

В ходе антиправительственных акций в Бейруте пострадали 728 человек, погиб один офицер полиции, передает «Интерфакс».

Ранее армия Ливана вытеснила демонстрантов из зданий министерств экономики и энергетики в Бейруте. Сообщалось, что в ходе массовой антиправительственной демонстрации в столице Ливана начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Демонстранты заняли здание МИД Ливана, но позже их вытеснили военные.

Как сообщалось, в Бейруте активизировались антиправительственные акции. Демонстрации обострились после того, как 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Оппозиционеры считают, что вина в этом лежит на правительстве. Это лишь обострило протестные настроения, которые зреют с осени прошлого года.

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