Врач-вирусолог оценила шансы широкого распространения вируса SFTS

Широкое распространение вируса SFTS маловероятно, рассказала «Вечерней Москве» врач-вирусолог Евгения Тарасова.

«Этот вирус существует достаточно давно. Разрабатывались даже вакцины, хотя они пользуются невысоким спросом», — говорится в сообщении.

Она добавила, что российские специалисты имеют опыт борьбы с этим вирусом, хотя на территории РФ еще никто им не заражался.

Ранее врачи Китая предупредили местное население о распространении в нескольких регионах страны опасного вируса SFTS, который может привести к летальному исходу. При инфицировании организма у человека может быть лихорадка, кашель и снижение лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

Медики считают, что данный вирус передается в основном через укусы клещей, однако нельзя исключать возможности передачи инфекции от человека к человеку через кровь или гной. По данным газеты Global Times, вирусом заразились в 2020 году как минимум 60 человек, семеро умерли.

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