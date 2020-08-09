В Бразилии объявили траур по жертвам коронавируса

Федеральный верховный суд Бразилии объявил траур по жертвам коронавируса нового типа. Об этом говорится в Twitter суда.

«Глава Федерального верховного суда объявил официальный траур по 100 тысячам погибших», — говорится в сообщении.

Бразилия занимает второе место в мире по числу случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что COVID-19 в Бразилии заболели более 3 млн человек.

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