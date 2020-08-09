Ливанские силовики установили контроль над центром Бейрута, где ранее происходили масштабные акции протеста. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на корреспондента.

«К полуночи силовики полностью вытеснили агрессивно настроенных активистов из деловой части Бейрута, площадь Пляс де Мартир перешла под их полный контроль», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, число пострадавших в ходе столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте увеличилось до 490.

Ранее армия Ливана вытеснила демонстрантов из зданий министерств экономики и энергетики в Бейруте. Сообщалось, что в ходе массовой антиправительственной демонстрации в столице Ливана начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Демонстранты заняли здание МИД Ливана и других министерств, но позже их вытеснили военные.

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