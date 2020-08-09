Стало известно число пострадавших в Бейруте силовиков
В ходе протестов в Бейруте более 70 правоохранителей получили ранения, один из них погиб. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главное управление общей безопасности Ливана.
«Во время выполнения задачи по поддержанию безопасности и порядка на демонстрациях в центре Бейрута 8 августа, которая вылилась в беспорядки, мученически погиб старший сержант Тауфик аль-Дуайхи и более 70 сотрудников сил безопасности получили ранения», — говорится в заявлении.
Как сообщалось, число пострадавших в ходе столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте увеличилось до 490.
Ранее армия Ливана вытеснила демонстрантов из зданий министерств экономики и энергетики в Бейруте. Сообщалось, что в ходе массовой антиправительственной демонстрации в столице Ливана начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Демонстранты заняли здание МИД Ливана, но позже их вытеснили военные.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В ходе протестов в Бейруте пострадали уже почти 500 человек
— Посольство США поддержало антиправительственные акции в Бейруте
— Армия Ливана вытеснила протестующих из зданий двух министерств в Бейруте