Премьер Ливана предложил провести парламентские выборы досрочно

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб выступил с предложением провести в стране досрочные парламентские выборы для выхода из кризиса, трансляцию его обращения к протестующим вел телеканал Sky News Arabia.

Диаб заявил о намерении вынести вопрос о досрочных выборах на следующее заседание правительства страны.

Ранее сообщалось, что в ходе массовой антиправительственной демонстрации в столице Ливана начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Демонстранты заняли здание МИД Ливана.

По данным ливанского Красного креста, в ходе протеста пострадали более 100 человек.

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