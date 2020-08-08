Премьер Ливана предложил провести парламентские выборы досрочно
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб выступил с предложением провести в стране досрочные парламентские выборы для выхода из кризиса, трансляцию его обращения к протестующим вел телеканал Sky News Arabia.
Диаб заявил о намерении вынести вопрос о досрочных выборах на следующее заседание правительства страны.
Ранее сообщалось, что в ходе массовой антиправительственной демонстрации в столице Ливана начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Демонстранты заняли здание МИД Ливана.
По данным ливанского Красного креста, в ходе протеста пострадали более 100 человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Протестующие штурмуют здание министерства экономики в Бейруте
— Протестующие заняли здание МИД в Бейруте