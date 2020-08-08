Протестующие заняли здание МИД в Бейруте

Участники протестов в Бейруте заняли здание министерства иностранных дел Ливана, сообщает РИА «Новости».

Митингующие ворвались в здание министерства с плакатами, на которых написаны лозунги «Бейрут - демилитаризованный город» и «Столица революции», указано в сообщении. Отмечается, что здание МИД пострадало при мощном взрыве в порту Бейрута 4 августа.

Ранее сообщалось, что в ходе массовой антиправительственной демонстрации в столице Ливана начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. По данным ливанского Красного креста, в ходе протеста пострадали более 100 человек.

До этого, 4 августа, в порту Бейрута произошел мощный взрыв. В результате трагедии более 300 тысяч остались без крова, погибли более 150 человек, пострадали около 5 тысяч.

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