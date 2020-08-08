В Испании упал гидросамолет, есть жертвы
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В испанской провинции Оренсе в автономном сообщество Галисия потерпел крушение португальский гидросамолет Canadair CL-2015, который тушил пожар в природном парке на границе Испании и Португалии. Об этом сообщает El Correo Gallego.
В результате происшествия один человек погиб. Еще один пострадал, его со «множество ранений» госпитализировали.
Пожар был зафиксирован в испанском муниципалитете Ловьос, огонь распространился с территории Португалии. Тушением занимаются 12 пожарных бригад, четыре пожарные машины, девять самолетов и пять вертолетов.