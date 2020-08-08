В Испании упал гидросамолет, есть жертвы

В испанской провинции Оренсе в автономном сообщество Галисия потерпел крушение португальский гидросамолет Canadair CL-2015, который тушил пожар в природном парке на границе Испании и Португалии. Об этом сообщает El Correo Gallego.

В результате происшествия один человек погиб. Еще один пострадал, его со «множество ранений» госпитализировали.

Пожар был зафиксирован в испанском муниципалитете Ловьос, огонь распространился с территории Португалии. Тушением занимаются 12 пожарных бригад, четыре пожарные машины, девять самолетов и пять вертолетов.