В 15 регионах Франции объявлен «красный» уровень погодной опасности
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Метеорологическая служба Франции Meteo France из-за сильной жары ввела в субботу, 8 августа, максимальный («красный») уровень погодной опасности в 15 департаментах страны, сообщил представитель метеослужбы Оливье Пруст.
По словам Пруста, в этих районах температура воздуха достигает +36...+38°С.
Под «красный» уровень погодной опасности попал и столичный регион Иль-де-Франс.
Предпоследний — «оранжевый» — уровень погодной опасности объявлен в 49 департаментах страны.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Оранжевый» уровень опасности объявлен на Кипре из-за жары