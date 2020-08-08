В 15 регионах Франции объявлен «красный» уровень погодной опасности

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Метеорологическая служба Франции Meteo France из-за сильной жары ввела в субботу, 8 августа, максимальный («красный») уровень погодной опасности в 15 департаментах страны, сообщил представитель метеослужбы Оливье Пруст.

По словам Пруста, в этих районах температура воздуха достигает +36...+38°С.

Под «красный» уровень погодной опасности попал и столичный регион Иль-де-Франс.

Предпоследний — «оранжевый» — уровень погодной опасности объявлен в 49 департаментах страны.

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