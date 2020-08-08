Эксперты рассказали о связи между питанием и настроением

В эфире радиопередачи «The Food Programme» ведущая Шейла Диллон поговорила с экспертами о тесной связи между едой и настроением.

По словам профессора Феличе Джака, президента Международного общества исследований в области пищевой психиатрии, сбалансированное, здоровое питание без переедания способствует снижению тревожности и депрессии. Чтобы проверить данное утверждение, Джак рекомендует попробовать средиземноморскую диету.

В то же время, еда с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара, по словам профессора, напротив, ухудшает настроение.

Другой специалист, доктор Рупи Ауйла, основатель первого в Великобритании курса «Кулинарная медицина», считает, что нужно получать удовольствие от приготовления пищи и от ее употребления. Она также посоветовала блюда, для которых требуется три-четыре ингредиента и минут 10 на готовку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сладкое по ночам: статистика выдала привычки россиян