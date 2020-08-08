Роспотребнадзор рассказал о ситуации с вирусом SFTS в России

На территории России случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) нет, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство имеет потенциал для противодействия распространению SFTS на территории России, отмечается в сообщении.

Ранее врачи Китая предупредили местное население о распространении в нескольких регионах страны опасного вируса SFTS, который может привести к летальному исходу. При инфицировании организма у человека может быть лихорадка, кашель и снижение лейкоцитов и тромбоцитов в крови. Медики считают, что данный вирус передается в основном через укусы клещей, однако нельзя исключать возможности передачи инфекции от человека к человеку через кровь или гной. По данным газеты Global Times, вирусом заразились в 2020 году как минимум 60 человек, семеро умерли.

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