Под Волгоградом горит завод по производству сэндвич-панелей

В городе Волжский Волгоградской области горит завод по производству сэндвич-панелей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре на улице Александрова поступило в ведомство около 13.30 мск.

Отмечается, что возгорание произошло в одноэтажном здании размером 150 на 500 метров, высотой 8 метров.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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