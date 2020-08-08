Под Волгоградом горит завод по производству сэндвич-панелей
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В городе Волжский Волгоградской области горит завод по производству сэндвич-панелей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Сообщение о пожаре на улице Александрова поступило в ведомство около 13.30 мск.
Отмечается, что возгорание произошло в одноэтажном здании размером 150 на 500 метров, высотой 8 метров.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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