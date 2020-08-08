Киевский журналист «Радио Свобода» заявил, что нашел дома «прослушку»

Журналист «Радио Свобода» и «Голоса Америки» Михаил Ткач заявил, что нашел дома в Киеве «признаки прослушки».

«Обнаружил дома признаки прослушивающего устройства. В течение нескольких недель я несколько раз получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников и по мне начали активно работать», — написал он на своей странице в Facebook.

Ткач добавил, что получал информацию от источника, что в его доме установят прослушивающие устройства.

Журналист отметил, что уже вызвал полицию и ожидает следственно-оперативную группу.

«Радио Свобода» и «Голос Америки» финансируются конгрессом США. В России эти СМИ признаны иноагентами.

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