Киевский журналист «Радио Свобода» заявил, что нашел дома «прослушку»
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Журналист «Радио Свобода» и «Голоса Америки» Михаил Ткач заявил, что нашел дома в Киеве «признаки прослушки».
«Обнаружил дома признаки прослушивающего устройства. В течение нескольких недель я несколько раз получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников и по мне начали активно работать», — написал он на своей странице в Facebook.
Ткач добавил, что получал информацию от источника, что в его доме установят прослушивающие устройства.
Журналист отметил, что уже вызвал полицию и ожидает следственно-оперативную группу.
«Радио Свобода» и «Голос Америки» финансируются конгрессом США. В России эти СМИ признаны иноагентами.
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