Супруга посла Нидерландов в Ливане стала жертвой взрыва в Бейруте

Супруга посла Нидерландов в Ливане Хедвиг Вальтманс-Мольер скончалась от травм, полученных во время взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на нидерландское МИД.

«Наши мысли с ее мужем, их детьми и другими членами семьи. Мы сочувствуем и желаем им сил, чтобы справиться с этой большой утратой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшей было 55 лет.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек. По последним данным минздрав Ливана, число жертв происшествия достигло 154, при этом личности 25 погибших человек еще не установлены.

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