Подопытная свинья сбежала из Финляндии в леса Ленобласти

В Ленобласть сбежала дикая свинья из Финляндии. Об этом сообщает «Мегаполис» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Финские ученые, изучающие миграцию диких кабанов, обратились за помощью к ленинградским властям. Подопытная свинья сбежала от них в начале июня.

Она перешла границу и углубилась в леса Выборгского района.

Исследователи просят местных жителей помочь с поисками подопытной. На свинье надет желтый ошейник с передатчиком, а в ухе имеется желтая метка с цифрой «4».

Для сообщения местонахождения особи необходимо позвонить в комитет по животному миру Ленинградской области.

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