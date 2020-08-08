Гинцбург назвал способ облегчить состояние больного коронавирусом

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Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что может облегчить состояние больного коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела, соответственно, определенного вида к этому вирусу, больше ничего», — заявил он.

Отмечается, что речь идет об антителах в концентрированном виде — плазмы или препарата - моноклональных антител, полученных к определенным поверхностным структурам COVID-19.

Гинцбург уточнил, что вакцина работает профилактически, а антитела – терапевтически, помогая уже заразившемуся пациенту.

Ранее в СМИ появилась информация, что состояние больных коронавирусом может облегчить высокая концентрация фермента ACE2, который содержится в арахисе, фисташках, вине и какао.

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