Названы российские регионы с наибольшим числом коррупционных преступлений
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Генпрокуратура рассказала о регионах с наибольшим количеством коррупционных преступлений в первом полугодии 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.
Всего в России за этот период было зафиксировано почти 19 тысяч преступлений коррупционной направленности, что на 2,7% меньше, чем в первом полугодии 2019 года.
Наибольшее число таких правонарушений было выявлено в Москве, Краснодарском крае и Татарстане.
Отмечается, что в столице количество коррупционных преступлений выросло почти на треть и составило 1400, Краснодарском крае – 708, в Татарстане – 707.
Самыми распространенными являются случаи мелкого взяточничества.
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