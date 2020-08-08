В Москве поженятся более тысячи пар в красивую дату 08.08

В Москве более тысячи пар планируют заключить брак в красивую дату 08.08. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу комплекса социального развития Москвы.

Отмечается, что август является одним из самых популярных месяцев для свадеб. В этом году заявление на регистрацию брака в последний месяц лета подали около 11 тысяч московских пар.

«Также популярностью у горожан пользуются необычные и праздничные даты. В этом году 8 августа в столице планируется зарегистрировать более 1000 пар, около 10% от общего числа поданных заявлений на август», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что церемонии бракосочетания 8 августа пройдут на необычных площадках, среди которых планетарий, башня «Меркурий», усадьбы, Храм Матроны Московской и другие.

В прошлом году 8 августа выпало на четверг, тогда состоялось более 340 торжественных церемоний.