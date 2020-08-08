Вильфанд раскрыл сроки завершения купального сезона в Московском регионе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что из-за значительного похолодания купальный сезон в Москве и Подмосковье может завершиться уже на следующей неделе, передает ТАСС.

«С середины следующей недели трудно ожидать, что купальный сезон будет продолжаться», — сказал Вильфанд.

Специалист предупредил, что из-за значительного понижения температуры вода сразу начнет охлаждаться. Однако до этого времени температура воды в реках и водоемах столичного региона будет составлять +21°C...+23°C, что делает ее комфортной для плавания и купания.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) России с 12 августа понизится до +15°C.

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