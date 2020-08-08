У побережья Хабаровского края пропала яхта с пассажирами
У побережья Хабаровского края пропала яхта «Барыня, передает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным управления, на борту судна могут быть три человека. На поиски вылетел вертолет Ми-8 со спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. При этом ранее использование авиации было невозможно из-за штормовой погоды, сообщает министерство.
«По предварительным данным, судно пропало 31.07.2020 в акватории Татарского пролива при движении по маршруту п. Нельма - г. Советская Гавань», — говорится в сообщении.
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