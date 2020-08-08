Число жертв COVID-19 в Бразилии приблизилось к 100 тысячам

За минувшие сутки в Бразилии выявлено 1 079 летальных исходов после коронавируса нового типа. Общее их число достигло 99 572, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Согласно данным ведомства, за последние 24 часа в Бразилии зафиксировано 50 230 новых случаев COVID-19. За все время там зарегистрировано 2 962 442 случаев новой коронавирусной инфекции.

При этом 794 476 человек в стране являются активными носителями COVID-19, сообщает министерство.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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