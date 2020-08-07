На юге Москвы мужчина на каршеринге открыл стрельбу
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На юге Москвы неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает РИА «Новости».
Инцидент произошел на улице Большая Тульская дом 50.
По предварительным данным, неизвестный стрелял по другому гражданину из машины каршеринга, после чего скрылся.
Получившего ранения мужчину доставили в больницу.
Правоохранительные органы проводят розыск стрелявшего.
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