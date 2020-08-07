Военный трибунал определит виновных во взрыве в Бейруте

Министр иностранных дел Ливана Шарбель Вехбе заявил, что виновных во взрыве в порту Бейрута установит военный трибунал. Об этом сообщает Al Mayadeen.

Министр добавил, что результаты расследования будут опубликованы в ближайшие дни. Он подчеркнул, что судебная система страны уполномочена решать вопрос о необходимости привлечения иностранной экспертизы в процессе расследования.

Также министр заявил, что связался с главами МИД более 30 государств и все они выразили готовность встретиться с ним.

Как сообщалось, cпециалисты Интерпола отправились в Ливан, чтобы расследовать причины взрыва в порту Бейрута.

Ранее президент Ливана Мишель Аун заявил, что существует три версии причины взрыва в порту Бейрута. По одной из версий «существует возможность внешнего вмешательства». Предполагается, что причиной взрыва могла стать бомба или ракета. Остальные две версии подразумевают халатность или несчастный случай.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В результате трагедии оказались ранены более 5 тысяч человек, более 300 тысяч остались без крова. По последним данным, погибли 154 человека. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

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