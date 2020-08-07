При сходе оползня в индийском Керале погибли 18 человек

В индийском штате Керала произошел сход оползня. Об этом сообщает Times of India.

В результате инцидента погибли 18 человек.

На место прибыли спасатели, проводящие операцию по поиску людей и очистке территории. Власти опасаются, что число жертв может возрасти, поскольку под землей могут находиться тела. Операция была на время приостановлена из-за плохой погоды.

Оползень в районе Идукки произошел в результате проливного дождя.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Появились кадры из индийского штата Керала, где самолет развалился при посадке