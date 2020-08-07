При сходе оползня в индийском Керале погибли 18 человек
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В индийском штате Керала произошел сход оползня. Об этом сообщает Times of India.
В результате инцидента погибли 18 человек.
На место прибыли спасатели, проводящие операцию по поиску людей и очистке территории. Власти опасаются, что число жертв может возрасти, поскольку под землей могут находиться тела. Операция была на время приостановлена из-за плохой погоды.
Оползень в районе Идукки произошел в результате проливного дождя.
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