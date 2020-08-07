Украина завела дела против 100 иностранцев за военные действия в Донбассе

Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовные дела в отношении более 100 иностранных граждан за военные действия в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса.

Речь идет о гражданах Италии, Испании, Германии, Нидерландов и ряда других стран. Их подозревают в участии в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ) России в «вооруженном конфликте против Украины».

В офисе уточнили, что дела заведены «по фактам участия наемников в вооруженном конфликте, умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Отправка «наемников»: о чем говорили Зеленский и Лукашенко

— «Найти виновных»: о чем Лукашенко договорился с Путиным

— В Донбассе впервые за пять лет никто не нарушил режим прекращения огня