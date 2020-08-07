Украина завела дела против 100 иностранцев за военные действия в Донбассе
Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовные дела в отношении более 100 иностранных граждан за военные действия в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса.
Речь идет о гражданах Италии, Испании, Германии, Нидерландов и ряда других стран. Их подозревают в участии в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ) России в «вооруженном конфликте против Украины».
В офисе уточнили, что дела заведены «по фактам участия наемников в вооруженном конфликте, умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины».
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