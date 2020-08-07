В Калининграде нашли второй за неделю самородок янтаря весом в килограмм

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В Калининграде нашли второй за неделю самородок янтаря весом в килограмм, пишет АО «Калининградский янтарный комбинат».

«6 августа, добыт камень весом 1482 грамма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что камень напоминает очертаниями самый холодный материк Земли, поэтому получил название «Антарктида».

Предыдущий самородок нашли 3 августа и назвали «Десантник».

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