В Калининграде нашли второй за неделю самородок янтаря весом в килограмм
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В Калининграде нашли второй за неделю самородок янтаря весом в килограмм, пишет АО «Калининградский янтарный комбинат».
«6 августа, добыт камень весом 1482 грамма», — говорится в сообщении.
Отмечается, что камень напоминает очертаниями самый холодный материк Земли, поэтому получил название «Антарктида».
Предыдущий самородок нашли 3 августа и назвали «Десантник».
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