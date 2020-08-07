Суд арестовал экс-проректора МГУ

Суд в Мордовии арестовал бывшего проректора МГУ и соучредителя фирмы ООО «Инвест-Альянс» Алексея Гришина по делу о преднамеренном банкротстве. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

«Cоучредителю ООО «Инвест-Альянс», в которое входит в том числе ООО «СДС-Управление строительства», предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ и ст. 196 УК РФ (мошенничество, дача взятки, преднамеренное банкротство)», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, задержание бывшего самарского чиновника, экс-проректора МГУ Алексея Гришина прошло у него в особняке в Подмосковье. По версии следствия, он преднамеренно обанкротил фирму, соучредителем которой являлся. Произошло это два года назад из-за долгов перед кредиторами на сумму свыше 180 млн рублей.

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