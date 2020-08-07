Диджеев арестовали за песню «Перемен» на концерте в поддержку властей в Минске

Звукооператоров Кирилла Галанова и Влада Соколовского, включивших песню «Перемен» Виктора Цоя на концерте в поддержку властей в Минске, арестовали на 10 суток, сообщает белорусское издание «Наша Нiва».

Галанов признан виновным по статьям о мелком хулиганстве и неповиновению законному распоряжению должностного лица КоАП Белоруссии, указано в сообщении. По каждой статье он получил по пять суток ареста.

Влад Соколовский приговорен к аналогичному наказанию, отмечает СМИ.

6 августа на концерте в Минске Галанов и Соколовский включили песню «Перемен» Виктора Цоя. Мероприятие проходило в поддержку властей Белоруссии.

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