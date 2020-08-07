Прокурор запросил восемь лет для главы секты «бога Кузи»

Прокурор просит приговорить к восьми годам колонии главу секты «бога Кузи» Юрия Цукермана, который обвиняется в хищении 215 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Тушинский районный суд.

«Приговор будет оглашен 17 августа в 15:00 мск», — сказала пресс-секретарь Марина Свиридова.

Как утверждает следствие, Цукерман изготовил поддельные документы, по которым в 2016 году Химкинский городской суд взыскал в его пользу свыше 215 млн рублей.

Деньги хранились в уполномоченном органе как вещественные доказательства по уголовному делу в отношении духовного лидера секты Андрея Попова.

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