Разлив топлива произошел на реке Амбарная в Норильске

На реке Амбарная в Норильске во время работ по ликвидации последствий аварии, произошедшей на ТЭЦ-3 в конце мая, разлилась топливно-водяная смесь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.

Там рассказали, что при перекачке топливно-водяной смеси из танков, расположенных у реки Амбарная, где происходит ликвидация последствий ЧС, оборвался гибкий трубопровод. В результате произошел разлив с последующим попаданием в реку.

По предварительным данным компании «Политех», которая проводит работы, в реку попал 1 куб. м топлива.

29 мая на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка более 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Группа спасателей завершила работу на месте разлива топлива под Норильском

— Разлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей

— Возгорание произошло на ТЭЦ-2 в Норильске