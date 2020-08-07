На Кубани начали продавать мороженое из вина

В Краснодарском крае начали продавать мороженое из вина четырех сортов: фруктовые сорбеты «Сангрия» с сухим красным вином, «Белый виноград с вином» на основе белого сухого, «Темный виноград с вином» с использованием красного сухого вина и фрутотюб на основе белого игристого брюта. Об этом пишет РЕН.

Десерты продаются пока только в Краснодаре. Отмечается, что такое мороженое содержит меньше сахара и, соответственно, калорий, чем в обычном.

Доля алкоголя составляет 3%, поэтому купить мороженое могут только совершеннолетние.

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