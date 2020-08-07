Петербуржец во время секса до смерти избил партнершу

В Санкт-Петербурге 55-летняя женщина умерла от побоев во время секса, пишет «78.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что тело женщины было обнаружено в квартире на набережной реки Фонтанки. Как подозреваемого задержали хозяина комнаты — 38-летнего кладовщика.

По версии следователе, сутками ранее подозреваемый во время сексом избил женщину, от чего та умерла. Врачи подтвердили травму шеи, перелом грудины и рёбер.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».

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