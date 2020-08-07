Во Владивостоке школьница впала в кому, смешав алкоголь и успокоительное

Во Владивостоке 14-летняя школьница впала в кому, смешав алкоголь и успокоительное на поминках друга, пишет «VL.ru».

Отмечается, что несколько школьников собрались рядом с маяком, чтобы помянуть недавно погибшего друга. После нескольких рюмок водки девушка потеряла сознание, ее подруги вызвали скорую помощь.

Школьницу в состоянии комы поместили в токсикологическое отделение больницы. Врачи выяснили, что причиной отравления стало то, что девушка приняла несколько таблеток успокоительного до встречи.

Правоохранители выясняют, где несовершеннолетним продали алкоголь.

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